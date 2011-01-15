Добрый есть такой сайт: escg.fr на данный момент мы подготовили новый дизайн (можете посмотреть атач первой страницы) мне бы хотелось приготовить дизайн для установки на существующую базу ...
Создание сайта на Drupal
Здравствуйте.
Нашей фирме нужен сайт в кратчайшие сроки.
ТЗ-Есть,Дизайн-есть.
Стоимость: 20 000р.
Оплата по факту выполнения.
Связь через e-mail:[email protected]
С Уважением,Антон.
Заявки фрилансеров
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