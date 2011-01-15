Создание сайта на Drupal

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок167 просмотров

Здравствуйте.

Нашей фирме нужен сайт в кратчайшие сроки.

ТЗ-Есть,Дизайн-есть.

Стоимость: 20 000р.

Оплата по факту выполнения.

Связь через e-mail:[email protected]

С Уважением,Антон.

Drupal
14 лет назад
AntonA
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров