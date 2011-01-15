Экспорт новостей Drupal в Яндекс Новости

Парсинг товаров, заливка, наладить экспорт-импорт в Джумла-Виртуамарт
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Здравствуйте,
Собственно все из названия понятно. Хотелось бы чтоб это было сделано грамотно, с выводом фотографий.
Спасибо заранее.
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