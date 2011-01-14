Доработка проекта PHP, MYSQL, AJAX, CSS, HTML

Добрый день!

Всем предлагаю следующий проект: доработку имеющейся Базы данных и Кабинета клиента, работающих взаимосвязанно.

Работа данной системы, чем то похожа на Интернет магазин, но все же есть отличия.

В системе присутствует следующее:

связка PHP MYSQL

AJAX (используется в калькуляторе расчета)

CSS

HTML

фреймворк CodeIgniter

Что нужно делать?

Дорабатывать и переделывать систему. По каждой доработке, мы будем с Вами договариваться, предоставлять ТЗ, обговаривать стоимость.

Кто нам нужен?

Нам нужен ответственный специалист. Умение хорошо разбираться в чужом коде. Знание указанных языков програмирования. Доработок будет много. Приветствуется скорость в работе. Цены должны быть приемлемые.

Пишите icq 400-700-884