Глюк в Invision Power Board

Есть форум на IPB.

Письма о подтверждении регистрации, которые приходят пользователю, имеют вот такую тему

=?windows-1251?Q?=C0=EA=F2=E8=E2=E0=F6=E8=FF=20=F3=F7=E5=F2=ED=EE=E9=20=E7=E0=EF=E8=F1=E8=20=ABpolivsad=BB=20=ED=E0=20=AB=D4=EE=F0=F3=EC=20=EE=20ландшафтн=EEм=20=E4=E8=E7=E0=E9=ED=E5=20=EF=F0=E8=20п=EEддержке=20к=EEмпании=20=C3=F0=E8=ED=EB=E0=E9=F4=20=EB=E0=ED=E4=F8=E0=F4=F2=ED=FB=E9=20ф=EEрум,=20=E4=E0=F7=ED=FB=E9=20ф=EEрум.=BB=20(=20Ф=EEрум=20=EE=20ландшафтн=EEм=20=E4=E8=E7=E0=E9=ED=E5=20=EF=F0=E8=20п=EEддержке=20к=EEмпании=20=C3=F0=E8=ED=EB=E0=E9=F4=20=EB=E0=ED=E4=F8=E0=F4=F2=ED=FB=E9=20ф=EEрум,=20=E4=E0=F7=ED=FB=E9=20ф=EEрум.=20)?=

Всё-бы хорошо, если бы не вкрапление некодированных значений. В итоге получается что-то в этом роде:

Новый пользователь на Форум о Р»Р°РЅРґС€Р°С„С‚РЅоРј дизайне при РїоРґРґРµСЂР¶РєРµ РєоРјРїР°РЅРёРё Гринлайф ландшафтный С„оСЂСѓРј, дачный С„оСЂСѓРј. ( Форум о Р»Р°РЅРґС€Р°С„С‚РЅоРј дизайне при РїоРґРґРµСЂР¶РєРµ РєоРјРїР°РЅРёРё Гринлайф ландшафтный С„оСЂСѓРј, дачный С„оСЂСѓРј. )

Кто знаком с IPB и может профиксить?