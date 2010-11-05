Граббер/парсер для vbulletin

Донор - частично закрытый форум.

На входе скрипт получает начальный URL (раздел форума, может быть корневым), от которого надо начинать.

Основная функциональность:

1) Авторизация на форуме

2) Синхронизация с нашим vbulletin

2.1) синхронизация топиков

2.2) синхронизация сообщений

2.3) синхронизация пользователей (добавление новых с ватарами)

2.4) копирование аттачей (очень важно!!!)

3)Дополнительные требования:

3.1) Скрипт должен выполняться на сервере с Apache/PHP5/MySQL по cron-у с ограничением максимального числа копируемых постов за 1 раз

3.2) Работа через прокси (или напрямую - на выбор)

3.3) Отдельно вынесенная функция для возможной обработки сообщений при синхронизации (пустышка):

function msg_handler($s) { return $s; }

В дальнейшем там будет реализован синонимайзер (сейчас это не нужно)