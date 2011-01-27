Сделать форму "заказать звонок" NetCat + миниадм.

Сделать форму"заказать звонок" для сайта на NetCat.

Форма:

имя(не обязательно)

телефон.

Язык: пхп, хтмл.

Свойства:

- справа в сайдбаре сделаем кнопку "заказать звонок" - человек на нее тыкает и оставляет заявку.

- на сайте должна быть в админке или в какой-нито закрытой мини-админке (сделанной на пхп) таблица - заходишь в нее

,там оставлены звонки в таблицах: дата, имя, звонок

-менеджер может заходить в админку и удалять звонок, ставит галочки

- пароль в эту админку чтобы я мог менять.

Важный нюанс: нужно будет по почте подписать договор о неразглашении коммерческой тайны(паролей, кодов и т.д.),который можно посмотреть до проекта.

Цена вопроса - 1500 рублей.