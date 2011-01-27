Сделать форму "заказать звонок" NetCat + миниадм.

$50
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Завершен1 заявка256 просмотров

Сделать форму"заказать звонок" для сайта на NetCat.

Форма:

имя(не обязательно)

телефон.

Язык: пхп, хтмл.

Свойства:

- справа в сайдбаре сделаем кнопку "заказать звонок" - человек на нее тыкает и оставляет заявку.

- на сайте должна быть в админке или в какой-нито закрытой мини-админке (сделанной на пхп) таблица - заходишь в нее

,там оставлены звонки в таблицах: дата, имя, звонок

-менеджер может заходить в админку и удалять звонок, ставит галочки

- пароль в эту админку чтобы я мог менять.

Важный нюанс: нужно будет по почте подписать договор о неразглашении коммерческой тайны(паролей, кодов и т.д.),который можно посмотреть до проекта.

Цена вопроса - 1500 рублей.

PHP
14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Гарридо не только сделал многофункциональную форму, учтя все предпочтения заказчика, но и помог ее интегрировать с системой, чего был не вовсе обязан делать. ПО пути помог устранить неполадки, и даже сам решил улучшить ее дизайн. Рекоммендую!
Отличный заказчик. Четко сформулировал требования, все вопросы по делу. Сам предложил доплату за внеплановые доработки. Только положительные впечатления от работы. Рекомендую, и сам надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад