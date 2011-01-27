Нужно написать скрипт Генерации сателлитов и доработать цмс до требований выставленных в этом тз. Генерация будет сайтов недвижимости, в цмс надо добавить возможность добавления обьяв в базу, итд. ...
Сделать форму "заказать звонок" NetCat + миниадм.
Сделать форму"заказать звонок" для сайта на NetCat.
Форма:
имя(не обязательно)
телефон.
Язык: пхп, хтмл.
Свойства:
- справа в сайдбаре сделаем кнопку "заказать звонок" - человек на нее тыкает и оставляет заявку.
- на сайте должна быть в админке или в какой-нито закрытой мини-админке (сделанной на пхп) таблица - заходишь в нее
,там оставлены звонки в таблицах: дата, имя, звонок
-менеджер может заходить в админку и удалять звонок, ставит галочки
- пароль в эту админку чтобы я мог менять.
Важный нюанс: нужно будет по почте подписать договор о неразглашении коммерческой тайны(паролей, кодов и т.д.),который можно посмотреть до проекта.
Цена вопроса - 1500 рублей.
Выбранный исполнитель
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