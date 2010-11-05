Нужна доработка shopcms версия ShopCMS 3.0 RC2 Vip. Нужна разработка модулей. Все уточнения в привате.
Нужна профильная мини-crm, профиль сео проекты
Нужна система НЕ для взаимодействия с клиентами, а взаимодействия руководителя проектов, с оптимизаторами.
Руководитель должен заходить в систему, создавать и редактировать проекты, добавлять задания к проектам (задания для оптимизаторов).
Оптимизаторы заходить в систему, брать задания выполнять и помечать выполненные задания, либо оставлять комментарии к заданию, если по каким-то причинам не могут его корректно выполнить.
Руководитель проекта так же должен управлять учетными записями оптимизаторов - выдавать им доступ. Права доступа будут разные у руководителя и оптимизатора (оптимизатор - может только отметить задание выполненным или написать комментарий + предлагать список задач, который руководитель может после одобрить).
Предпочтение php, людям с креативом и энтузиазмом. Выслушаю с удовольствием ваши предложения по добавлению функционала и т.д. Пишите цены, нужна для частного использования, ни в коем случае не для перепродажи.
UPD: Пишите пожалуйста цену того, что написано выше. Доработки будут в любом случае и много, все они будут оплачиваться отдельно.
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