Нужна профильная мини-crm, профиль сео проекты

Нужна система НЕ для взаимодействия с клиентами, а взаимодействия руководителя проектов, с оптимизаторами.

Руководитель должен заходить в систему, создавать и редактировать проекты, добавлять задания к проектам (задания для оптимизаторов).

Оптимизаторы заходить в систему, брать задания выполнять и помечать выполненные задания, либо оставлять комментарии к заданию, если по каким-то причинам не могут его корректно выполнить.

Руководитель проекта так же должен управлять учетными записями оптимизаторов - выдавать им доступ. Права доступа будут разные у руководителя и оптимизатора (оптимизатор - может только отметить задание выполненным или написать комментарий + предлагать список задач, который руководитель может после одобрить).

Предпочтение php, людям с креативом и энтузиазмом. Выслушаю с удовольствием ваши предложения по добавлению функционала и т.д. Пишите цены, нужна для частного использования, ни в коем случае не для перепродажи.

UPD: Пишите пожалуйста цену того, что написано выше. Доработки будут в любом случае и много, все они будут оплачиваться отдельно.