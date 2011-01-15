Нужен скрипт позволяющий управлять ставками рекламных объявлений вконтакте в зависимости от времени суток. (снижать на ночь допустим и повышать днем). Из настроек должен быть выбор рекламного объявления, настройка ставки по часам. ...
Перенос сайта
Перенести сайт на другой хостинг. Исправить воникшие ошибки. тел. 0505972909 Евгений
Выбранный исполнитель
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