Управление ставками рекламы Вконтакте

Нужен скрипт позволяющий управлять ставками рекламных объявлений вконтакте в зависимости от времени суток. (снижать на ночь допустим и повышать днем).

Из настроек должен быть выбор рекламного объявления, настройка ставки по часам.

Ну и оно конечно должно автоматом пахать

Можно и приложением. Но желательно скрипт.