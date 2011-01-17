Управление ставками рекламы Вконтакте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Нужен скрипт позволяющий управлять ставками рекламных объявлений вконтакте в зависимости от времени суток. (снижать на ночь допустим и повышать днем).

Из настроек должен быть выбор рекламного объявления, настройка ставки по часам.

Ну и оно конечно должно автоматом пахать

Можно и приложением. Но желательно скрипт.

13 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

SpbLance
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-3)
13 лет назад
$120
2 дня

Заявки фрилансеров

SpbLance
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-3)
13 лет назад

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