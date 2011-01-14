Скрипт hyip монитора

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужен опытный программист для написания скрипта hyip монитора.

Пример:

http://www.goldcoders.com/hyiplisterpro/

админка http://www.goldcoders.com/hyiplisterpro/admin.php

логин: admin

пасс: demo

Пишите ваши цены и сроки.

14 лет назад
AlexN
44 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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