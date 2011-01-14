Существует информационный сайт города, который работает на движке Wordpress. Необходимо к нему разработать раздел "Отзывы о предприятиях". Примерный функционал как у otzovik.com, но несколько проще. Особенностью является то, что ...
Интернет-магазин с множеством продавцов
Приветствую. Необходимо переделать движек каталога софта http://homescript.ru/file_zip.php под интернет-магазин физических товаров. Необходима возможность загрузки каталога авторами (продавцами) через *.csv - файл. Ведение заказов продавцами.
Либо можете предложить ваш движек, если есть готовое решение. Основное требование простота и легкость...
Ваши цены и сроки...
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