Интернет-магазин с множеством продавцов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок196 просмотров

Приветствую. Необходимо переделать движек каталога софта http://homescript.ru/file_zip.php под интернет-магазин физических товаров. Необходима возможность загрузки каталога авторами (продавцами) через *.csv - файл. Ведение заказов продавцами.

Либо можете предложить ваш движек, если есть готовое решение. Основное требование простота и легкость...

Ваши цены и сроки...

14 лет назад
art_y10
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров