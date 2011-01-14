Срочно переделать форму регистрации AVEcms

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Завершен1 заявка154 просмотра

Срочно нужно привязать форму регистрации http://ad2b.ru/login/register/ к БД

Система AVEcms

Меня "опрокинул" один программист, пишет что типа осталось поправить класс модуля авторизации, но у него нет времени.

Мне форма нужна уже завтра утром.

Пишите в личку - так быстрее отреагирую.

14 лет назад
mmseproj
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$18
1 день
Быстро, качественно и за адекватные деьги. Стоит отметить и то, что приятный человек в общении.
И тут мы по сотрудничали не спроста) Задание было выполнено и оплачено в кратчайшие сроки) удачи в Будущих Проектах)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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