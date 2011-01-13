Нужен php+mysql программист для вывода данных на графики Google Chart Есть 3 таблицы с данными (дата и количество просмотров фирм и товаров). Надо на основе данных из этих таблиц строить график, используя ...
Интернет-магазин - немного поправить верстку и код
Интернет-магазин http://kniga-podarok.com.ua. CMS не распростнаненная, какая-то старая, название точно не знаю.
Что нужно сделать:
1. На главной странице под шапкой есть список разделов каталога. Сейчас он слишком мелкий, невзрачный. Нужно будет попробовать несколько вариантов, как изменить его оформление:
а) просто сделать шрифтом большего размера и жирным
б) маркированные списки в 2 колонки, как здесь http://kniga.biz.ua
в) маркированные списки в 3 колонки
г) ... ваш вариант
2. То же самое на страницах разделов каталога сделать со списками подразделов, как пример см. http://kniga-podarok.com.ua/book/bolezni/
3. У формы "Найти книгу" есть проблема с версткой на всех страницах, кроме главной. Ее нужно исправить.
4. В списке бестселлеров на главной странице аннотации книг обрезаются на середине слов, некрасиво. Нужно сделать, чтобы они обрезались после окончания слов. Т.е. система должна делать не просто "обрезать через столько-то знаков", а "отсчитать столько-то знаков, потом дойти до ближайшего пробела и на нем обрезать". Это уже сделано в списках книг в разделах каталога, см. например http://kniga-podarok.com.ua/book/ozdorowlenie/. Нужно сделать то же самое в списке бестселлеров на главной странице.
5. Вот пример списка книг в разделе каталога - http://kniga-podarok.com.ua/book/ozdorowlenie/264/. В каждой книге после названия выводится слово "Отзывов:". Нужно сделать, чтобы оно выводилось не у всех книг, а только у тех, у которых реально есть отзывы. В нашем примере это только книга №3.
6. В админке в некоторых разделах менеджеру нужно работать со списками книг в базе магазина и разделов каталога. Сейчас эти списки отсортированы как-то хаотично, вероятно, из-за проблем с кодировками. Из-за этого оператору неудобно работать. Нужно сделать, чтобы они были отсортированы по алфавиту.
7. Вот пример страницы отдельной книги - http://kniga-podarok.com.ua/book/ogorod/283/2933/. Нужно сделать:
а) Сверху под шапкой убрать строку с названием раздела каталога "Сад, огород, дизайн участка"
б) Где "хлебные крошки" - дописать над ними строку "Вы находитесь в разделе каталога:".
в) В описании, оглавлении и отзывах на книгу нужно попробовать уменьшить размер шрифта. Потом вместе решим, оставить уменьшенный или как сейчас.
Хочу найти программиста, который и в дальнейшем будет недорого и быстро решать подобные проблемы с сайтом по мере их возникновения.
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