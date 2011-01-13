Интернет-магазин - немного поправить верстку и код

Интернет-магазин http://kniga-podarok.com.ua. CMS не распростнаненная, какая-то старая, название точно не знаю.

Что нужно сделать:

1. На главной странице под шапкой есть список разделов каталога. Сейчас он слишком мелкий, невзрачный. Нужно будет попробовать несколько вариантов, как изменить его оформление:

а) просто сделать шрифтом большего размера и жирным

б) маркированные списки в 2 колонки, как здесь http://kniga.biz.ua

в) маркированные списки в 3 колонки

г) ... ваш вариант

2. То же самое на страницах разделов каталога сделать со списками подразделов, как пример см. http://kniga-podarok.com.ua/book/bolezni/

3. У формы "Найти книгу" есть проблема с версткой на всех страницах, кроме главной. Ее нужно исправить.

4. В списке бестселлеров на главной странице аннотации книг обрезаются на середине слов, некрасиво. Нужно сделать, чтобы они обрезались после окончания слов. Т.е. система должна делать не просто "обрезать через столько-то знаков", а "отсчитать столько-то знаков, потом дойти до ближайшего пробела и на нем обрезать". Это уже сделано в списках книг в разделах каталога, см. например http://kniga-podarok.com.ua/book/ozdorowlenie/. Нужно сделать то же самое в списке бестселлеров на главной странице.

5. Вот пример списка книг в разделе каталога - http://kniga-podarok.com.ua/book/ozdorowlenie/264/. В каждой книге после названия выводится слово "Отзывов:". Нужно сделать, чтобы оно выводилось не у всех книг, а только у тех, у которых реально есть отзывы. В нашем примере это только книга №3.

6. В админке в некоторых разделах менеджеру нужно работать со списками книг в базе магазина и разделов каталога. Сейчас эти списки отсортированы как-то хаотично, вероятно, из-за проблем с кодировками. Из-за этого оператору неудобно работать. Нужно сделать, чтобы они были отсортированы по алфавиту.

7. Вот пример страницы отдельной книги - http://kniga-podarok.com.ua/book/ogorod/283/2933/. Нужно сделать:

а) Сверху под шапкой убрать строку с названием раздела каталога "Сад, огород, дизайн участка"

б) Где "хлебные крошки" - дописать над ними строку "Вы находитесь в разделе каталога:".

в) В описании, оглавлении и отзывах на книгу нужно попробовать уменьшить размер шрифта. Потом вместе решим, оставить уменьшенный или как сейчас.

Хочу найти программиста, который и в дальнейшем будет недорого и быстро решать подобные проблемы с сайтом по мере их возникновения.