Скрипт (система) оплаты Яндекс.Деньги

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок252 просмотра

Краткое описание:

Есть: домен, хостинг, электронный товар в текстовой форме, счет в Яндекс.Деньгах.

Нужно: разработать скрипт, позволяющий выполнять приём средств на кошелек Яндекс денег.

Полное описание смотрите, пожалуйста, в приложении.

Также в приложении присутствует наглядная схема всего процесса.

Оплата:

1. Webmoney (протекция сделки), либо аванс до 30%.

или

2. Безопасная сделка.

В ответах пишите, пожалуйста, свой логин Skype. ICQ не использую.

14 лет назад
Nikolaus_T
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$250
7 дней
По результатам работы все требования были выполнены, были учтены все пожелание и добавления. По возможности будем сотрудничать с Сергеем и дальше!
Отличный заказчик, знает чего хочет, оперативно отвечает на возникшие вопросы. С удовольствием буду работать еще.

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад