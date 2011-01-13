Доработка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Требуется сделать следующие доработки в магазине основанном на vamshop http://demo.adultukr.com

Все изменения внести в 2 шаблона

1. В фильтре над списками товаров добавить две картинки справа скраю, по клику по одной из них товары отображаются в одну колонку как сейчас на сайте, а при клике по второй в четыре колонки без описания только с ценой, названием и кнопкой купить.

2. Над каждым товаром (над названием) сделать так чтобы отображалось местоположение этого товара в категориях.

Например Главная > DVD > Фильм21

3. Чтобы после добавления товара в корзину рядом с ним появлялась надпись "Товар уже есть в корзине" если одна копия товара и "В корзине уже ..шт этого товара" если более одной

4. В блоке поиск добавить Radiobutton "Везде" собственно поиск будет проводится везде, а в результатах поиска будут выводится фильмы.

При использовании Radiobutton "Актеры" поиск должен вестись не только в актерах но и в псевдонимах, псевдонимы будут размещаться в "Раздел1" в описаниях фильмов.

5. В блоке Актеры к строке "Все фильмы с ней" добавить в скобочках количество этих самых фильмов.

6. На странице актеров и в результатах поиска актеров около имен актеров поставить в скобках количество фильмов с этим актером (и указать мне как это убрать при необходимости). Тоже касательно страницы студий и страницы режисеров.

7.В описании фильма (кратком и подробном) кликабельными должны быть только актеры имеющиеся более чем в одном фильме.

8. Добавить в корзину ссылочку "Смотреть", по нажатию на которую будет выпадать содержание корзины. Аналог можно посмотреть на http://new.mallcom.com/vod.html там это "Quick Cart View"

9. В блоке рекомендуемые и в новинках на главной по нажатию на кнопки "Заказать" и "Оформить заказ" товар должен добавлятся в корзину.

10 К каждому товару привязан лейбл-картинка отображающий количество дисков. На странице всех новинок http://xxx/products_new.php и всех рекомендуемых товаров эти лейблы не отображаются, это надо исправить.

11. Если список товаров разделен более чем на 1 страницу необходимо чтобы перечень страниц отображался не только снизу но и сверху.

12. Блок рекомендуемуе на главной сделать в виде слайдера.

Прошу учесть что в процессе работы могу несколько видоизменять задания (но несущественно).

Если есть такая возможность то в ЛС пропишите вашу цену за каждый пункт задания.

14 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сss подправить и Estate Agent.Joomla 1.5

    Шаблон Black&amp;White (http://demo.gavick.com/joomla15/oct2010/), cms Joomla Версия 1.5.22 Что нужно сделать? 1.Сделать верхнее меню с закругленными углами для всех браузеров (в Мозиле и Хроме работает, в остальных нет. 2.Сделать подложку названий боковых модулей ...

    CSSJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести изменения в скрипт

    $10

    Есть сайт фреймворк js стоит mootools необходимо в скрипт "Tigra Calendar" встроить обработку символов, чтобы в форму могли вводиться только цифры, ., - ссылка на календарь softcomplex.com/products/tigra_calendar/docs/

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог предприятий на Joomla

    Основные требования к какталогу: производительность и чистота. Необходима поддержка всех базовых функций: - рубрикатор(категории и местоположение) - поиск - пользовательское добавление (с возможностью отключения) и тд. Дополнительно: ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • HTML парсер

    Необходим HTML парсер для сбора контактной информации с нескольких сайтов: название, адрес, телефон. Складывать данные в базу sql-lite. Сразу указывайте цену.

    HTMLSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать небольшой проект на Oscommerce

    Есть готовый проект на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить. Полагаю для человека, который знает что такое Oscommerce это не более 1-го дня работы. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помочь найти ошибку в скрипте магазина

    Не могу найти ошибку в скрипте магазина, движок самописный, расширил количоство допустимых позиций возможных для добавления в корзину и перестала пересылаться сумарная стоимость. В общем надо смотреть. Скажите жа какие примерно деньги вы возьметесь в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать видеослоты на PHP

    $250

    Требуется поправить игры написанные на php, в ТЗ будут четкие ясные задачи для всех игр (несколько аналогичных другдругу игр). Достаточно разобраться в одной игре, остальные править по подобию. Работаем следующим образом, я вам даю ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад