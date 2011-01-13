Доработка интернет магазина

Требуется сделать следующие доработки в магазине основанном на vamshop http://demo.adultukr.com

Все изменения внести в 2 шаблона

1. В фильтре над списками товаров добавить две картинки справа скраю, по клику по одной из них товары отображаются в одну колонку как сейчас на сайте, а при клике по второй в четыре колонки без описания только с ценой, названием и кнопкой купить.

2. Над каждым товаром (над названием) сделать так чтобы отображалось местоположение этого товара в категориях.

Например Главная > DVD > Фильм21

3. Чтобы после добавления товара в корзину рядом с ним появлялась надпись "Товар уже есть в корзине" если одна копия товара и "В корзине уже ..шт этого товара" если более одной

4. В блоке поиск добавить Radiobutton "Везде" собственно поиск будет проводится везде, а в результатах поиска будут выводится фильмы.

При использовании Radiobutton "Актеры" поиск должен вестись не только в актерах но и в псевдонимах, псевдонимы будут размещаться в "Раздел1" в описаниях фильмов.

5. В блоке Актеры к строке "Все фильмы с ней" добавить в скобочках количество этих самых фильмов.

6. На странице актеров и в результатах поиска актеров около имен актеров поставить в скобках количество фильмов с этим актером (и указать мне как это убрать при необходимости). Тоже касательно страницы студий и страницы режисеров.

7.В описании фильма (кратком и подробном) кликабельными должны быть только актеры имеющиеся более чем в одном фильме.

8. Добавить в корзину ссылочку "Смотреть", по нажатию на которую будет выпадать содержание корзины. Аналог можно посмотреть на http://new.mallcom.com/vod.html там это "Quick Cart View"

9. В блоке рекомендуемые и в новинках на главной по нажатию на кнопки "Заказать" и "Оформить заказ" товар должен добавлятся в корзину.

10 К каждому товару привязан лейбл-картинка отображающий количество дисков. На странице всех новинок http://xxx/products_new.php и всех рекомендуемых товаров эти лейблы не отображаются, это надо исправить.

11. Если список товаров разделен более чем на 1 страницу необходимо чтобы перечень страниц отображался не только снизу но и сверху.

12. Блок рекомендуемуе на главной сделать в виде слайдера.

Прошу учесть что в процессе работы могу несколько видоизменять задания (но несущественно).

Если есть такая возможность то в ЛС пропишите вашу цену за каждый пункт задания.