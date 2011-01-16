Внести изменения в существующий vbulletin форум

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Завершен1 заявка125 просмотров

Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin

1. Убрать из футера сквозную ссылку

2. разгрузить главную страницу от ссылок. Должно быть не более 90 внутренних и ни одной внешней по возможности. Убирая нужно согласовывать со мной какие именно.

3. Объединить все подключаемые скрипты по возможности в один или не сколько файлов не больше

4. Убрать прописанные на страницах скрипты также в файлы.

5. Убрать таблицу стилей в отдельный файл *.css

6. Убрать пробелы в начале тега TITLE

7. В шапке форума 6 сквозных ссылок на сайт

сделать эти ссылки через редирект.

8. Поместите первое упоминание названия страницы (сразу под хлебными крошками) в теги H1

9. Сделать чтобы в круговой перелинковке в анкорах

ссылок были не слова « Предыдущая тема | Следующая тема » а название соответствующих страниц.

Прошу указать желаемую сумму вознаграждения и сроки исполнения

CSS
14 лет назад
mzhur1
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

-Arh_Angel-
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
2 дня
Приятный во всех отношениях работник. Сделал все быстро и ответил на все дополнительные вопросы. Я люблю контролировать выполнение задания, но не все такой постоянный контроль нравится, Евгений отнесся к моим причудам профессионально и тем самым снизил мою беспокоенность и придал больше уверенности. Рекомендую Евгения любому кто нуждается в качественно выполненном задании и понимающем работнике.
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Заявки фрилансеров

-Arh_Angel-
Евгений 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад