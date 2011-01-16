Есть сайт на флеше - глючит изрядно. Хотелось бы его переписать, включая админку. Требования к разработчику: опыт, наличие готового решения движка, гарантии поддержки в течение полугода
Внести изменения в существующий vbulletin форум
Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin
1. Убрать из футера сквозную ссылку
2. разгрузить главную страницу от ссылок. Должно быть не более 90 внутренних и ни одной внешней по возможности. Убирая нужно согласовывать со мной какие именно.
3. Объединить все подключаемые скрипты по возможности в один или не сколько файлов не больше
4. Убрать прописанные на страницах скрипты также в файлы.
5. Убрать таблицу стилей в отдельный файл *.css
6. Убрать пробелы в начале тега TITLE
7. В шапке форума 6 сквозных ссылок на сайт
сделать эти ссылки через редирект.
8. Поместите первое упоминание названия страницы (сразу под хлебными крошками) в теги H1
9. Сделать чтобы в круговой перелинковке в анкорах
ссылок были не слова « Предыдущая тема | Следующая тема » а название соответствующих страниц.
Прошу указать желаемую сумму вознаграждения и сроки исполнения
Выбранный исполнитель
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