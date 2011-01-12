Написать граббер + импортировать в ЦЗ или Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Добрый день!

У меня есть несколько своих групп во вконтакте, надо их отграбать и все это встроить в движок, ЦЗ или ДЖУМЛУ.

Пишите сразу ваш номер аси для связи.

Joomla
14 лет назад
retasort
Лыканов 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров