Доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Здравствуйте.

В приложении необходимые доработки по сайту elleron . ru /, а также проблемы, которые на нем необходимо решить.

В заявке обязательно указать общую стоимость работ и сроки. Дать свои комментарии и предложение по проблемам на сайте.

Приложенный файл заполнить (строки стоимость часа работы и стоимость каждой доработки) и отправить мне на почту [email protected].

Спасибо.

Жду Ваших предложений!

14 лет назад
TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров