Доработки сайта

Здравствуйте.

В приложении необходимые доработки по сайту elleron . ru /, а также проблемы, которые на нем необходимо решить.

В заявке обязательно указать общую стоимость работ и сроки. Дать свои комментарии и предложение по проблемам на сайте.

Приложенный файл заполнить (строки стоимость часа работы и стоимость каждой доработки) и отправить мне на почту [email protected].

Спасибо.

Жду Ваших предложений!