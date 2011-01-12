Требуется консультация спеца по Java в проект Red5

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Есть класс-обертка с единственным методом, использующим Apache XML-RPC

и возвращающим результат RPC-вызова как HashMap. Надо заставить его

работать с AMFPHP.ava в проекте под Red 5

ApacheJava
14 лет назад
Rorschach
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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