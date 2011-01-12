Что нужно сделать: У меня есть языковой файл XML. Я хочу его русифицировать через Google Translate. Вид английской переменной из XML:
Требуется консультация спеца по Java в проект Red5
Есть класс-обертка с единственным методом, использующим Apache XML-RPC
и возвращающим результат RPC-вызова как HashMap. Надо заставить его
работать с AMFPHP.ava в проекте под Red 5
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