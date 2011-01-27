Нужен конструктор комнат на Flash – выбор типовой комнаты, смена цвета стен, изменение дверей и окон , желательно уже готовый но с возможностью дальнейшей доработки. Присылайте ваши ссылки и свои координаты (email , ICQ) ...
Доработать iFrame приложения vkontakte
Нужно доработать несколько iFrame приложений для vkontakte.ru
Все подробности опишу при личной переписке.
Присылайте свои заявки на e-mail: [email protected]
П.С. В общем для того кому интересно, готов сотрудничать с флэш разработчиком на постоянной основе.
Доработка флэш и iFrame приложений, а также разработка новых приложений для различных соц. сетей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен аналог приложения Vkontakte.ru http://vkontakte.ru/app1859726 для похожего на сайт lady.ru (откуда берутся с большего новости для этого приложения) информационного портала. Информационный портал состоит из двух частей: новости и блоги пользователей. Левая часть. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
ТЗ в прикрепленном файле. Сколько стоит. Сроки. ???Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Сейчас на сайте реализована система оплаты paypal. Пользователь указывает свой аккаунт на paypal. Скрипт позволяет зачислять средства на внутренний баланс. Вывод средств со внутреннего баланса (пользователь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо доработать active x приложение написанное на vc++ 6.0 и подключить функционал на странице через JScript ТЗ и все необходимое через ПМВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сделать примитивный игровой Flash баннер. В левой части текстовая информация акции, в правой человек едет на сноуборде с горы объезжая препятствия. Управление мышкой вправо лево, прыжок трамплине. Необходимо максимум упростить игру, чтобы увеличить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $140
Требуется доработка YU CMS(в CMS присутствуют в принципе все функции которые нужны, не считая FAQ и заказа товара) или предложить свой вариант легкой CMS(wordpress, joomla, drupal, DLE и т.п. CMS не рассматриваются). Основные функции которые ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Существует приложение "Find My iPhone" http://itunes.apple.com/us/app/find-my-iphone/id376101648?mt=8 которое позволяет найти нахождение собственного iPhone 4 или iPad. Кроме того есть сайт www.me.com , который делает тоже самое. Картинка с него в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Это предложение касается только тех фрилансеров: 1) кто может без проблем иногда появляться в офисе в Москве м. Семеновская 2) кто не понаслышке знаком с методами обеспечения безопасности интернет-магазина от участившихся хакерских атак. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать сайт на PHP с игрой "длинные нарды" аналогичную как vkontakte.ru можно использовать уже готовые скрипты. Кто за сколько сделает?Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад