Доработать iFrame приложения vkontakte

Нужно доработать несколько iFrame приложений для vkontakte.ru

Все подробности опишу при личной переписке.

Присылайте свои заявки на e-mail: [email protected]

П.С. В общем для того кому интересно, готов сотрудничать с флэш разработчиком на постоянной основе.

Доработка флэш и iFrame приложений, а также разработка новых приложений для различных соц. сетей.