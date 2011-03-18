Прикрутить webmoney merchant + мелкие доработки

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Завершен5 заявок193 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Сейчас на сайте реализована система оплаты paypal.

Пользователь указывает свой аккаунт на paypal.

Скрипт позволяет зачислять средства на внутренний баланс.

Вывод средств со внутреннего баланса (пользователь получается 100-20=80%) осуществляет администратор нажатием кнопки в админке.

Сайт - посредник.

Надо:

- Заменить paypal на merchant

- Разобраться с кодировкой писем, приходящих от сайта

- Добавить скрипт перевода кириллицы на латиницу для адресной строки

Сейчас сайт можно посмотреть по адресу: miniworks.ru

Бюджет ограниченный, поэтому, скорее всего, выбиру того, кто предложит наименьшую цену.

14 лет назад
ilyalavrov
Илья 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

appleua
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
3 дня
Всё сделал как требовалось! Отличный исполнитель, рекомендую!

Заявки фрилансеров

appleua
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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