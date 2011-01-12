Написать скрипт

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Нужно написать скрипт вопрос-ответ один в один как тут: http://www.nanoprotec.ua/question-answer/

Отличие будет в том, что нам не надо, чтобы клиент давал свой эл. адресс. И вместо "дабавить запись" - "задать вопрос".

14 лет назад
ost24
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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