Задача для программиста на yii

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Приветствую, нужен хороший, но не ломящий цены программист на yii для постоянной работы(точнее доработки) над проектом. На мой взгляд проект интересный.

На данный момент нужна вон какая задача:

С сайта каждый день идут обращения к яндексу, но как Вам известно он не терпит частых обращений и выставляет капчу, или банит IP на сутки. В связи с этим мы купили IP адреса у одной компании и обращения шли через них. Теперь мы хотим купить IP у нашего хостера, сделать так, чтобы запросы шли через нас, т.е. через наши IP адреса. + добавить кнопочку "перепроверить" которая не нагружена функционалом, т.е. при нажатии на нее в таблице у определенного поля статус меняется предположим с 3 на 0.

Написано возможно размыто, более подробное задание будет исполнителю, но работы там не больше чем на час(это вместе с тем чтобы разобратся в скрипте)

Yii
14 лет назад
zatvorius
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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