Вывод новостей на главную страницу

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Закрыт8 заявок170 просмотров

Есть доска обьявлений. нужно сделать Вывод парочки обьявлений на главную страницу

14 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров