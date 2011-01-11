Вывод новостей на главную страницу

Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (phpbb3 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. Работать над проектом можно поэтапно, ...