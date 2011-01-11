Нужно сменить календарь с 2010 на 2011 год

( ukr-hospitality. com/index.php?action=listingview&listingID=14 "Календарь занятости квартиры")

Календарь на php.

Календарь на 3 языках-англ.немец.рус., в соответствии с языками сайта.

На календаре есть возможность добавлять метки-редактируются из админки.( в админке тоже стоит 2010-нужно так же заменить)

Либо нужно сделать по типу jqueryui. com/demos/datepicker/ чтоб динамически формировался, как в админке, так и на сайте.

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