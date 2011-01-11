Переработать корзину shopcms (AJAX+php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Требуется доработка корзины.

1. Сделать все шаги заказа на одной странице.

2. Сделать выдавание квитанции на оплату в сбербанке на одной странице с заказом + кнопка вывода на печать и отправки на почту себе (в случае выбора оплату через Сбербанк) и пункт в личном кабинете, где будут храниться квитации (или в историю заказов в личном кабинете юзера).

От Вас цена и срок.

AJAXPHP
14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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