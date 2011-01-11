Есть кастомный работающий движок магазина. В этом движке предусмотрен только вывод товаров. Появилась необходимость выводить ещё и множество категорий информационных материалов - статьи, видео и т.п. Идеальный вариант - ...
Написть скрипт партнерской программы.
На сайте располагается реклама сотни магазинов.
Необходимо написать модуль, в котором каждый магазин
мог видеть количество переходов посетителей сайта на сайт магазин;
мог видеть цену за осуществленные переходы;
мог видеть количество осуществленных покупок посетителями, пришедшими с сайта;
мог видеть размер выплат сайту за осуществленные покупки, расчитываемый как комиссионный процент от цены товара;
иметь возможость устанавливать свою цену за посетителя и свой комиссионнй процент выплат;
учитывать покупки посетителя сайта в течении нескольких дней со дня захода на сайт магазина.
Указывайте цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать дизайн и сверстать соц сеть с элементами фриланса то есть основной набор функционала. бюджет 4000р. оплата поэтапно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Меня интересует получение смсок php скриптом. Как это делается, какие есть практики и фирмы именно в России. Готов заплатить за консультацию а также возможно будет проект по этой теме.Закрыт14 лет назад
Необходим компонент карты по интерфейсу и функционалу сходный с яндекскарт, но карта берется с сервера. Поиск введенных объектов по наименованию и описанию объекта. Вывод неограниченного количества карт. Распределение объектов по категориям ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать компонент, который будет рассылать, принимать и обрабатывать смс-сообщения, а также принимать сообщения с контактной формы на сайте. + Для двух видов групп надо сделать личный кабинет с разной функциональностью. + ...Закрыт14 лет назад
Добрый день уважаемые разработчики! Задача следующая. Есть сайт: oplatawow.com на главной странице которого есть форма для отзывов/комментариев. Комментирование разрешено только при авторизации. Вот это то и нужно исправить и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать CRM для автоматизации информации и работы с клиентами, подрядчиками и персоналом. Необходима расширенная статистика. Нужно создать 2 базы: для заказчиков и для персонала (персонал в большом ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно спарсить каталог в сsv-файл + картинки. Всего 4 уровня каталога. Требуется исполнитель с опытом подобных проектовВеб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Надо научить добавлять новые темы в блог: http://dojdevikov.ru/blog.phpЗакрыт14 лет назад
- $10
Что имеется: код блока "котировки валют" вставлен в статическую страницу (на рисунке валюты расположены справа сбоку графика). Что нужно: Переделать навигацию в блоке согласно рисунка (сверху в выпадающем меню и кнопкой ...Закрыт14 лет назад