Написть скрипт партнерской программы.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

На сайте располагается реклама сотни магазинов.

Необходимо написать модуль, в котором каждый магазин

мог видеть количество переходов посетителей сайта на сайт магазин;

мог видеть цену за осуществленные переходы;

мог видеть количество осуществленных покупок посетителями, пришедшими с сайта;

мог видеть размер выплат сайту за осуществленные покупки, расчитываемый как комиссионный процент от цены товара;

иметь возможость устанавливать свою цену за посетителя и свой комиссионнй процент выплат;

учитывать покупки посетителя сайта в течении нескольких дней со дня захода на сайт магазина.

Указывайте цену и сроки

14 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров