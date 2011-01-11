Компонент интерактивной карты для joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Необходим компонент карты по интерфейсу и функционалу сходный с яндекскарт, но карта берется с сервера.

Поиск введенных объектов по наименованию и описанию объекта.

Вывод неограниченного количества карт.

Распределение объектов по категориям

Вывод карты модулем в контенте.

Загрузка фото и вывод информации объекта. Возможность ссылки на текст.

Ссылка из текста на объект на карте.

Joomla
14 лет назад
Dialog_p
Диалог 
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14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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