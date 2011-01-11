Дорисовать во флеше.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок267 просмотров

Добрый день , есть сайт oiocar.com.ua , на нём есть логотип (чёрная машина), нужно сделать во флеше , чтоб много ресурсов не тянуло с сайте , варианты сюда или в skype: souldp .

14 лет назад
SoulDp
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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