Требуется помощь по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка112 просмотров

Требуется сделать для сайта несколько эффектов:

1. Чтоб при наведении на ссылку она красиво выделялась, ссылка текстовая

2. При нажатии на определенный тип ссылки показывались другие ссылки без перехода на другую страницу, если нажать допустим 1 ссылку, показываются ссылки 10 и 11, если нажать на ссылку 2 на месте ссылок 10 и 11 показываются ссылки 12 и 13 в таком роде

Не уверен что можно сделать все и вообще можно ли, но с предложениями пишите в асю 615414

14 лет назад
siteplus1
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Все сделано как надо
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отремонтировать парсер

    $5

    Необходимо восстановить работоспособность парсера Yandex/QIP (берутся данные о количестве документов, и точном вхождении ключевика в титл и сниппет). Написан на php. Парсер перестал работать видимо из-за изменения верстки донора.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Личный кабинет. Приватный проект для nikse

    Личный кабинет – возможности. - Вход по заранее прописанному коду (база кодов-кабинетов формируется заранее, пароль формируется автоматически). Человек прописывает код и свой е-майл. Ему приходит пароль входа в личный кабинет. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать динамическую форму поиска на сайте

    Требуется сделать форму поиска на сайте динамически меняющуюся в зависимости от выбранных параметров (без перезагрузки страницы)(jquery). 1. В зависимости от выбранного значения в списке - должны появляться определенные поля. 2. ...

    jQueryPHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка JS

    Добрый день. Есть страница http://www.seedoff.net/upload Доступна только зарегистрированным пользователям. На ней пользователь выбирает категорию и при помощи JS подгружается определённый шаблон (набор полей для ввода информации). Заполняет всё или часть, нажимает ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно исправить ошибки

    Новый сайт на Джумла 1.5.21. 1.Надо проверить,почему не отображается фавикон в поисковой выдаче (TOP 10) Яндекса. 2. Установлен СВ,и форум Kunena. Интеграция есть,но видимо,с ошибками. С форума при попытке зарегистрироваться или ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cоздание сайта на основе шаблона и админки к нему

    $250

    Необходимо создать сайт-визитку на основе шаблона, одного или двух, а так же админку для управления контентом. Добавление новых, удаление старых фотографий в галерее, добавление категорий, размещение текстов. Бюджет в пределах 250-300$. Шаблоны ...

    HTML
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать калькулятор заказа на другой сайт

    $5

    Необходимо скопировать калькулятор заказов отсюда =&gt; shkafykupe . com/calculator , сюда =&gt; http://a-style . kiev . ua/component/content/article/31.html (Сайт на джумле) , или просто встроить какой то другой скрипт калькулятора заказов Ася - ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натяжка дизайна на MyOpenCart

    $100

    Требуется программист для натяжки сайта на CMS demo.myopencart.ru. Работу проводите на своем хостинге, когда работа будет принята, я оплачу и зальте на мой хостинг. Помомо этого, изначально в myopencart ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад