Требуется помощь по сайту

Требуется сделать для сайта несколько эффектов:

1. Чтоб при наведении на ссылку она красиво выделялась, ссылка текстовая

2. При нажатии на определенный тип ссылки показывались другие ссылки без перехода на другую страницу, если нажать допустим 1 ссылку, показываются ссылки 10 и 11, если нажать на ссылку 2 на месте ссылок 10 и 11 показываются ссылки 12 и 13 в таком роде

Не уверен что можно сделать все и вообще можно ли, но с предложениями пишите в асю 615414