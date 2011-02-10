Добрый день. Есть страница http://www.seedoff.net/upload Доступна только зарегистрированным пользователям. На ней пользователь выбирает категорию и при помощи JS подгружается определённый шаблон (набор полей для ввода информации). Заполняет всё или часть, нажимает ...
Сделать динамическую форму поиска на сайте
Требуется сделать форму поиска на сайте динамически меняющуюся в зависимости от выбранных параметров (без перезагрузки страницы)(jquery).
1. В зависимости от выбранного значения в списке - должны появляться определенные поля.
2. Расположить на форме выпадающие списки. "Район/Город" и "Улица"
с возможностью поиска внутри списков. При выборе города должен открываться список улиц этого города.
Хранение городов и улиц - желательно в базе.
3. Реализовать простую и расширенную форму поиска с возможностью переключения между ними.
Выполненную работу (работоспособность формы) хотел бы видеть на вашей страничке в виде демо (обработчик php скрипт который выводит на экран полученные данные).
подробное содержание формы в приложении
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В заявке от Вас жду: Стоимость работы, сроки выполнения и портфолио приветствуется.
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