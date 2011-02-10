Сделать динамическую форму поиска на сайте

Требуется сделать форму поиска на сайте динамически меняющуюся в зависимости от выбранных параметров (без перезагрузки страницы)(jquery).

1. В зависимости от выбранного значения в списке - должны появляться определенные поля.

2. Расположить на форме выпадающие списки. "Район/Город" и "Улица"

с возможностью поиска внутри списков. При выборе города должен открываться список улиц этого города.

Хранение городов и улиц - желательно в базе.

3. Реализовать простую и расширенную форму поиска с возможностью переключения между ними.

Выполненную работу (работоспособность формы) хотел бы видеть на вашей страничке в виде демо (обработчик php скрипт который выводит на экран полученные данные).

подробное содержание формы в приложении

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В заявке от Вас жду: Стоимость работы, сроки выполнения и портфолио приветствуется.