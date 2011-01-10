Натяжка дизайна на MyOpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки202 просмотра

Требуется программист для натяжки сайта на CMS demo.myopencart.ru.

Работу проводите на своем хостинге, когда работа будет принята, я оплачу и зальте на мой хостинг.

Помомо этого, изначально в myopencart не предусмотрена возможность установки индивидуальных мета-тегов для товаров, прошу эту возможность реализовать – работы на 15 минут, код CMS чистый, понятный.

На главной странице должны показываться товары с помощью модуля Специальные.

Надо будет отключить регистрацию при оформлении заказа.

P.S. Даю макет .psd, вертски нет.

14 лет назад
lysterman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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