Натяжка дизайна на MyOpenCart

Требуется программист для натяжки сайта на CMS demo.myopencart.ru.

Работу проводите на своем хостинге, когда работа будет принята, я оплачу и зальте на мой хостинг.

Помомо этого, изначально в myopencart не предусмотрена возможность установки индивидуальных мета-тегов для товаров, прошу эту возможность реализовать – работы на 15 минут, код CMS чистый, понятный.

На главной странице должны показываться товары с помощью модуля Специальные.

Надо будет отключить регистрацию при оформлении заказа.

P.S. Даю макет .psd, вертски нет.