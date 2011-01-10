Создание Доски объявлений

Нужно создать Доску Объявлений, по тематике сельское хозяйство, просмотрев многие готовые скрипты досок так и не смог определится какая именно подойдет. Нужно сделать доску по типу doska.zol.ru , функционал нужен примерно как на скрипте joker board 3 но не принципиально, т.е вип объявления, место где можно разместить рекламу, защита от спама и т.д. структура примерно как на doska.zol.ru. Жду ваших предложений, бюджет примерно до 100$.

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