И так уважаемые вебмастеры. Есть сайт в БД добавление много сайтов админ в ручную запускает парсер временно от временем индексирует их. на сайте установлен поиск при запросе юзеров дает по ключевым словам ...
Создание Доски объявлений
Нужно создать Доску Объявлений, по тематике сельское хозяйство, просмотрев многие готовые скрипты досок так и не смог определится какая именно подойдет. Нужно сделать доску по типу doska.zol.ru , функционал нужен примерно как на скрипте joker board 3 но не принципиально, т.е вип объявления, место где можно разместить рекламу, защита от спама и т.д. структура примерно как на doska.zol.ru. Жду ваших предложений, бюджет примерно до 100$.
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