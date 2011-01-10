Написать скрипт файлообменника

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок130 просмотров

Здравствуйте Уважаемые Веблансеры! Нужно написать скрипт простенького файлообменника.

Функции / условия:

1. Загружать файлы через админ панель (т.е должна присутствовать админ панель)

2. Удалять файлы через админ панель

3. Сделать систему покупки голд аккаунтов (с голд аккаунтом скорость неограничена) (биллинг smscoin)

4. Приятный дизайн главной страницы, на главной разместить поиск по файлам, последние загруженные файлы.

5. В переходе на страницу скачивания предложить с условия скачивания платно бесплатно, предложить покупку голда на сутки, неделю, месяц, год. (пример letitbit.net)

6. На странице скачивания любого файла сделать ожидание 20 сек, оставить ниже место под рекламу.

Бюджет неопределен, предлагайте цену.

Далее с выбранным человеком обговорим детали.

14 лет назад
mp3zkz
58 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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