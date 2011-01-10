Создание сайта на джумла 1.5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок243 просмотра

Необходимо создать туристический сайт, где различные турагентства смогут оставлять свои предложения.

у турагентства должна быть своя страница где будет размещаться вся его контактная информация, описание, картинки и предложения по путевкам. Все предложения заполняются вручную мной.

На главной должна выводится информация по всем предложениям в несколько страниц.

должен присутствовать поиск и сортировка по странам, по турагентствам, по стоимости и срокам и тд.

Вывод информации должен быть красивым и читабельным

Joomla
14 лет назад
revolt
Реваль 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров