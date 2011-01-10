Требуется устранить недочет модуля Максимум трафика, ранее я уже заказывал обновление до версий 8.5 и 9.0 На версию 8.5 встал отлично, все работает, на версии 9.0 не смотрел. Сейчас обновился до 9.2, ну вроде ...
Создание сайта на джумла 1.5
Необходимо создать туристический сайт, где различные турагентства смогут оставлять свои предложения.
у турагентства должна быть своя страница где будет размещаться вся его контактная информация, описание, картинки и предложения по путевкам. Все предложения заполняются вручную мной.
На главной должна выводится информация по всем предложениям в несколько страниц.
должен присутствовать поиск и сортировка по странам, по турагентствам, по стоимости и срокам и тд.
Вывод информации должен быть красивым и читабельным
Заявки фрилансеров
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