Добрый день всем! Хочу предложить небольшую работу. Есть PSD его нужно сверсть и натянуть на жумла. НО в нем есть одно хитрое меню, которое скорее всего нужно будет писать на Java или переделать подобное ...
Разработка приложения для ВКонтакте (Flash, PHP)
Требуется разработать приложение для ВКонтакте: что-то вроде несложной блог-системы, где пользователи регистрируются, пишут посты, у каждого поста есть свой рейтинг, другие могут голосовать за пост, посты относятся к разным темам (стилям), в зависимости от которых и дизайн разный (не обязательно сложный, главное аккуратный).
Страницы приложения:
1. Главная
2. Регистрация
3. Выбор стиля
4. Интерактивный психологический тест на выбор стиля
5. Написание поста (также функции вставки фото, видео, текста)
6. Навигация (сквозная, на всех страницах) по постам (также сортировка лучших, новых, по разделу и т.д.)
Нужны дизайны, флэш и php программирование.
Указывайте, пожалуйста, ориентировочную цену!
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