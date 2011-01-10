Добрый день всем! Хочу предложить небольшую работу. Есть PSD его нужно сверсть и натянуть на жумла. НО в нем есть одно хитрое меню, которое скорее всего нужно будет писать на Java или переделать подобное ...
Создание интернет магазина
Здраствуйте нужно сверстать интернет магазин на os commerce. желательно справиться до 14.
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