Генерация sitemap

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Закрыт1 заявка116 просмотров

В общем есть сайт там страницы генерируется по запросам пользователей и есть страницы в индексе яндекса, так вот надо написать скрипт, который сделает sitemap из страницы которые в индексе яндекса

14 лет назад
Pycckoe
Дани 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

curock
Артём 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

curock
Артём 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад