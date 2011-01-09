Игровое приложения для ВКонтакте

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Требуются создатели игрового приложения для социальной сети ВКонтакте. Опыт работы обязателен. Приложение аналог действующего приложения Покер-Шарк (онлайн покер)

14 лет назад
Dimchezzz
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров