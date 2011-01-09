Сделать скролл

Есть свёрстанная главная страница сайта. Нужно выбрать один PHP-фреймворк из числа популярных и реализовать на нём вывод этой главной страницы (разумеется, чтобы шаблон был отдельно, данные отдельно, то бишь MVC). Структуру двух таблиц БД также ...