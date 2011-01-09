Натянуть вёрстку на фреймворк

Есть свёрстанная главная страница сайта. Нужно выбрать один PHP-фреймворк из числа популярных и реализовать на нём вывод этой главной страницы (разумеется, чтобы шаблон был отдельно, данные отдельно, то бишь MVC). Структуру двух таблиц БД также предоставляю.

Контактные данные по запросу.

Обязательные требования:

Хорошо разбираться в одном из популярных PHP-фреймворков.

Убедить меня, почему нужно выбрать именно этот фреймворк.

Объяснить мне, что где лежит после того, как работа будет выполнена.