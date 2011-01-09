Требуется опытный PHP-разработчик (долгосрочного сотрдуничества), который сможет разрабатывать в одиночку интернет- порталa из ПСД. Требования: - Знание PHP, MySQL, HTML, JavaScript, jQuery, AJAX - Опыт с CMS - Дисциплинированность ...
Доработать PHP-скрипт
Есть PHP-скрипт - парсит выдачу яндекс-каталога, собирает адреса сайтов.
После получения 1000 резальтатов из выдачи (100 страниц) Яндекс банит IP, но через какое-то время разбанивает.
Задача - добавить в скрипт функцию паузы после получения каждых 990 результатов и возобновление парсинга с места остановки после паузы.. 1-2 минуты работы.
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