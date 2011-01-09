Доработать PHP-скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка177 просмотров

Есть PHP-скрипт - парсит выдачу яндекс-каталога, собирает адреса сайтов.

После получения 1000 резальтатов из выдачи (100 страниц) Яндекс банит IP, но через какое-то время разбанивает.

Задача - добавить в скрипт функцию паузы после получения каждых 990 результатов и возобновление парсинга с места остановки после паузы.. 1-2 минуты работы.

PHP
14 лет назад
Vlad71
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Качественно и оперативно, рекомедую!
Четко и доходчиво сформулировал требования, рекомендую!

Заявки фрилансеров

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад