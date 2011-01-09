Нужна помощь по Джумле 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

В Виртумарте пропала целая категория товаров-товары из неё остались и в 404 Сефе можно менять тайтлы к ней и дискрипшн, но при заходе из поисковике по ключевому слову видна только пустая страница.Нужно восстановить эту категорию-если её заново создать придется новый урл продвигать.

Нужно восстановить эту категорию товара на прежнем урле.

Joomla
14 лет назад
Sallah
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров