Сервис сравнения коэфициентов букмекерских контор

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок351 просмотр

Необходимо разработать сайт для поиска вилок в букмекерских конторах. Аналоги betbrain.com http://www.oddsportal.com/sure-bets/ http://www.beatbookies.com/arbs/surebets.php

14 лет назад
maj0r
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров