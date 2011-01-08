Доработка сайта на SocialEngine

Необходимо:

1.

Установить SocialEngine (рус)

2.

Установить дизайн(шаблон), который я дам

3.

"Магистраль" лента с фотографиями, (до 10 шт) которые будут в виде Flash или Ajax плавать в верху или на самом видном месте сайта в личной панели пользователя. Туда будут только попадать проверенные модератором фотографии. Попасть туда сможет каждый за 1$ (внутренняя валюта сайта). Заработать $ может каждый который приведёт друга 1чел=1$

4.

Возможность создания групп (как в "ВКонтакте")

5.

Раздел "Задать вопрос" где любой юзер может задать вопрос и получить ответы на него от других юзеров (как Вопросы@mail.ru)

Понимаю, что это всё совсем не просто, поэтому предлагайте свои цены, сроки...

Заранее спасибо!