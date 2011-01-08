Доработка сайта на SocialEngine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Необходимо:

1.

Установить SocialEngine (рус)

2.

Установить дизайн(шаблон), который я дам

3.

"Магистраль" лента с фотографиями, (до 10 шт) которые будут в виде Flash или Ajax плавать в верху или на самом видном месте сайта в личной панели пользователя. Туда будут только попадать проверенные модератором фотографии. Попасть туда сможет каждый за 1$ (внутренняя валюта сайта). Заработать $ может каждый который приведёт друга 1чел=1$

4.

Возможность создания групп (как в "ВКонтакте")

5.

Раздел "Задать вопрос" где любой юзер может задать вопрос и получить ответы на него от других юзеров (как Вопросы@mail.ru)

Понимаю, что это всё совсем не просто, поэтому предлагайте свои цены, сроки...

Заранее спасибо!

AJAX
14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kov_kolia
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

kov_kolia
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад