Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает ...
Доработка сайта на SocialEngine
Необходимо:
1.
Установить SocialEngine (рус)
2.
Установить дизайн(шаблон), который я дам
3.
"Магистраль" лента с фотографиями, (до 10 шт) которые будут в виде Flash или Ajax плавать в верху или на самом видном месте сайта в личной панели пользователя. Туда будут только попадать проверенные модератором фотографии. Попасть туда сможет каждый за 1$ (внутренняя валюта сайта). Заработать $ может каждый который приведёт друга 1чел=1$
4.
Возможность создания групп (как в "ВКонтакте")
5.
Раздел "Задать вопрос" где любой юзер может задать вопрос и получить ответы на него от других юзеров (как Вопросы@mail.ru)
Понимаю, что это всё совсем не просто, поэтому предлагайте свои цены, сроки...
Заранее спасибо!
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