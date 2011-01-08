Небольшой яваскрипт (приватно для Stepennwolf)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Написать яваскрипт смены z-index с определенным алгоритмом у изображений по клику.

JavaScript
14 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Игорь отличный спец в своем деле. Моментально вник в задачу и быстро написал нужный скрипт. Спасибо за работу...
Артем приятный и грамотный заказчик, четко и быстро объяснил требования и вовремя оплатил работу. С большим удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад