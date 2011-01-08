Необходимо создать 2-х уровневое меню

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок242 просмотра

Нужно создать аналог 2-х уровневого меню для сайта.

Пример меню во вложении

Сайт, где находится оригинал я дам в личку.

14 лет назад
Dmastix
Голд 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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