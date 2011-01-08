Доброго времени суток! Имеется сайт на ASP.NET (C#, Web Forms, .NET 4.0) — http://www.petrov-labs.ru. Необходимо добавить в него 2 вещи: 1) Небольшой динамический рисунок в конце страницы ...
Необходимо создать 2-х уровневое меню
Нужно создать аналог 2-х уровневого меню для сайта.
Пример меню во вложении
Сайт, где находится оригинал я дам в личку.
Заявки фрилансеров
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