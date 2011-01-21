Доработка сайта на ASP.NET

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Завершен6 заявок303 просмотра

Доброго времени суток!

Имеется сайт на ASP.NET (C#, Web Forms, .NET 4.0) — http://www.petrov-labs.ru.

Необходимо добавить в него 2 вещи:

1) Небольшой динамический рисунок в конце страницы (сейчас там только заготовка - http://www.petrov-labs.ru/Labs/Lab_8_1.aspx).

2) Простую систему авторизации (включая панель администратора)

3) Связать все изменения с БД

Подробности в прикрепленном ТЗ, основные моменты проиллюстрированы, реализованные части системы приведены.

Итоговое ТЗ с раскрытием некоторых технических моментов (в основном текущие исходники и макеты для добавления функциональности) будет предоставлено исполнителю.

Пожалуйста, указывайте сроки и стоимость работы.

Вопросы по проекту - в личку.

Оплата WebMoney (RUR, возможно рассмотрение оплаты в USD) или Яндекс.Деньги.

ASP.NET
14 лет назад
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

kolontit
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
7 дней
Александр прекрасно справился с работой, учел все требования, а где-то и улучшил некоторые моменты ТЗ. Кроме того Александр привел справку по реализации системы и оказал помощь в при настройке сайта, что существенно снизило мои усилия. Все было выполнено в срок, согласно предварительно присланному тайншиту. Про стоимость работы вообще молчу - она просто не могла не устроить. Буду раз дальнейшему сотрудничеству!
Полное и чёткое техническое задание. Понимание вопроса что ему надо и каких целей нужно добиться именно этой работой. Технически грамотен. Работал без предоплаты, оплата была полностью в срок. Сотрудничеством доволен.

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kolontit
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад