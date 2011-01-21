Доработка сайта на ASP.NET

Александр прекрасно справился с работой, учел все требования, а где-то и улучшил некоторые моменты ТЗ. Кроме того Александр привел справку по реализации системы и оказал помощь в при настройке сайта, что существенно снизило мои усилия. Все было выполнено в срок, согласно предварительно присланному тайншиту. Про стоимость работы вообще молчу - она просто не могла не устроить. Буду раз дальнейшему сотрудничеству!