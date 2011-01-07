Шаблон для wiki на цмс битрикс (отдельный сайт)

Требуется создать шаблон для цмс битрикс где будет использоваться только модуль wiki.

От исполнителя уверенные знания битрикса и понимания логики wiki.

Существует один нюанс. Конкретно под вики нет дизайна, он есть под другие наши проекты, поэтому стилистику нужно взять от туда, а логику вики.

Если будут требуются элементы для дизайна по требованию наш дизайнер их слелает.

Предпочтение безопасной сделке, в противном лучае по факту.

Свои условия прошу не навязывать.

Стлимость 5000 рублей, примерная, но взята из средней стоимости работы за день.