Сроки проекта: С 1 февраля по 15 марта 2011 года. Краткое описание: Каталог автомобилей с возможность продажи покупки машин используя сайт, на сайте должен присутствовать блог, авторицация ...
Шаблон для wiki на цмс битрикс (отдельный сайт)
Требуется создать шаблон для цмс битрикс где будет использоваться только модуль wiki.
От исполнителя уверенные знания битрикса и понимания логики wiki.
Существует один нюанс. Конкретно под вики нет дизайна, он есть под другие наши проекты, поэтому стилистику нужно взять от туда, а логику вики.
Если будут требуются элементы для дизайна по требованию наш дизайнер их слелает.
Предпочтение безопасной сделке, в противном лучае по факту.
Свои условия прошу не навязывать.
Стлимость 5000 рублей, примерная, но взята из средней стоимости работы за день.
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