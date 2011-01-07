Модуль "Переходы" под UTF версию Dle 9.2

Необходимо настроить модуль "Переходы" под UTF версию движка Datalife 9.2

Сам модуль: http://getdle.org.ru/dle/modules/70-modul-perehody-84-final-release.html

Автор модуля молчит и делать не хочет.

Основная ошибка в модуле на UTF версии движка - при переходе с ПС, с русским запросом в блоке перехода запрос пуст а в админке вместо request перехода, отображается "UFHWIEUFHWJSjpwfhpwoeufhpwef".

В общем необходимо что бы модуль отлично работал на UTF версии движка.